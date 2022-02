Apéro Concert Caritatif Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Groupe de cover rock. Buvette et petite restauration. Entrée libre, dons et bénéfices de la buvette au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques. Respect du protocole sanitaire en vigueur.

