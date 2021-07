Bouvron Bouvron Bouvron, Loire-Atlantique APÉRO-CONCERT Bouvron Bouvron Catégories d’évènement: Bouvron

APÉRO-CONCERT Bouvron, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Bouvron. APÉRO-CONCERT 2021-07-22 19:00:00 – 2021-07-22 21:00:00 Rue Louis Guihot Parc de la Minoterie

Bouvron Loire-Atlantique Bouvron De Bretagne en Occitanie, d’Arabie en Tsiganie, du Brésil en Italie, prenez le train pour un petit tour du monde en chanson ! La Micheline : voix, accordéon, guitare et petites percussions. Concert La Micheline. Gratuit. Apporter son pique-nique. De Bretagne en Occitanie, d’Arabie en Tsiganie, du Brésil en Italie, prenez le train pour un petit tour du monde en chanson ! La Micheline : voix, accordéon, guitare et petites percussions. dernière mise à jour : 2021-07-14 par

