Apéro Concert Bissey-sous-Cruchaud Bissey-sous-Cruchaud Catégories d’évènement: Bissey-sous-Cruchaud

Saône-et-Loire

Apéro Concert Bissey-sous-Cruchaud, 8 juillet 2022, Bissey-sous-Cruchaud. Apéro Concert

14 Rue des Millerands Cave Coopérative de Bissey Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire Cave Coopérative de Bissey 14 Rue des Millerands

2022-07-08 – 2022-07-08

Cave Coopérative de Bissey 14 Rue des Millerands

Bissey-sous-Cruchaud

Saône-et-Loire Bissey-sous-Cruchaud EUR 10 20 Apéro Concert avec le groupe les Moustiquaires (Chansons Françaises). Pour la restauration :

Pour accompagner votre soirée, nous vous proposons une Paëlla Royale

Nous proposerons également un Kit dégustation de 5 vins avec un verre gravé (4 Vins de la Cave de Bissey et un Cocktail Mystère). cave.bissey@wanadoo.fr +33 3 85 92 12 16 http://www.bourgogne-blanc-rouge.com/ Apéro Concert avec le groupe les Moustiquaires (Chansons Françaises). Pour la restauration :

Pour accompagner votre soirée, nous vous proposons une Paëlla Royale

Nous proposerons également un Kit dégustation de 5 vins avec un verre gravé (4 Vins de la Cave de Bissey et un Cocktail Mystère). Cave Coopérative de Bissey 14 Rue des Millerands Bissey-sous-Cruchaud

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bissey-sous-Cruchaud, Saône-et-Loire Autres Lieu Bissey-sous-Cruchaud Adresse Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire Cave Coopérative de Bissey 14 Rue des Millerands Ville Bissey-sous-Cruchaud lieuville Cave Coopérative de Bissey 14 Rue des Millerands Bissey-sous-Cruchaud Departement Saône-et-Loire

Apéro Concert Bissey-sous-Cruchaud 2022-07-08 was last modified: by Apéro Concert Bissey-sous-Cruchaud Bissey-sous-Cruchaud 8 juillet 2022 14 Rue des Millerands Cave Coopérative de Bissey Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire

Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire