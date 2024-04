Apéro concert / Big Band du Conservatoire de Lyon Jazz / Scène locale Place Saint-Pierre Mâcon, vendredi 24 mai 2024.

Apéro concert / Big Band du Conservatoire de Lyon Jazz / Scène locale Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

La région Lyonnaise est depuis toujours dotée d’une scène jazz très prolifique.

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, doté d’un département jazz depuis plus de 30 ans, offre à ses étudiants la possibilité de jouer en grand ensemble à l’image des big bands professionnels Lyonnais qui figurent parmi les plus actifs de l’hexagone (The Amazing Keystone Big Band, Bigre !, l’Oeuf…).

Cette expérience du grand ensemble de jazz permet à cette « pépinière » de jeunes jazzmen/women en herbe, d’aborder à la fois le répertoire traditionnel mais aussi plus moderne et contemporain. Le tout orchestré par le tromboniste Bastien Ballaz. L’occasion de découvrir la nouvelle génération de la scène jazz lyonnaise !

Jeanne Colon chant,

Tom Martel, Mattéo Dejoie, Antoine Perret, Léna Audinet trompette,

Antoine Marchais, Nino Montorier, Simon Manon trombone,

Lisa Bertrand, Félix Le Moigne le Dem, Malou Strauss, Ella Roversi saxophones,

Adriel Calvelo guitare,

Laura Gautier, Angelica Simonetta piano,

Lester Stein, Léo Messina contrebasse, basse,

Colin Cheritel, Gaetan Longuenesse batterie.

* Carte apéro concert à 6 euros donnant accès à tous les apéro-concerts de septembre à juin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 19:00:00

fin : 2024-05-24 22:00:00

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

L'événement Apéro concert / Big Band du Conservatoire de Lyon Jazz / Scène locale Mâcon a été mis à jour le 2024-04-10