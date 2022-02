Apéro-Concert : Bienvenue Saint-Brieuc ! Le Havre, 25 mai 2022, Le Havre.

Apéro-Concert : Bienvenue Saint-Brieuc ! Le Havre

2022-05-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-25

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Le principe des soirée Bienvenue ? Faire découvrir une région française à travers sa musique et ses produits du terroir. En mai, le Tetris donne carte blanche à Bonjour Minuit, salle de concerts à Saint-Brieuc. Les breton.nes poseront leurs valises au Havre, avec à l’intérieur deux groupes locaux à découvrir et des spécialités locales à déguster.

> Dewaere – [Noise Punk]

Dewaere est un groupe de noise punk français, originaire de Saint-Brieuc et formé en 2017, avec à sa tête l’incroyable Maxwell Farrington, Julien Henry à la guitare, Marc Aumont à la basse & Franck Richard à la batterie. Leur album « Slot Logic » s’écoute comme on s’apprête à lancer sa première grenade : le cœur battant, prêt à bondir. Au printemps 2022, les bretons reviennent avec « What is pop music anyway ? », second disque qui promet des lives incandescents, rixes d’amour, embrassades pop et furies rock.

> SBRBS – [Rock]

Ces deux là ne viennent pas d’un lieu obscur, ni d’un lieu tout à fait ensoleillé. Ils auraient aimé grandir ailleurs et sûrement dans une autre décennie. Mais c’est peut être par ce constat insolent que SBRBS est devenu le plus british des groupes bretons. Comme un grand écart entre la banlieue et les beaux quartiers, leur musique se déploie entre l’impertinence du rock et l’élégance de la pop.

Apéro-Concert – Le mercredi 25 mai 2022 à 20h00 au Tetris.

Gratuit, entrée libre.

Le principe des soirée Bienvenue ? Faire découvrir une région française à travers sa musique et ses produits du terroir. En mai, le Tetris donne carte blanche à Bonjour Minuit, salle de concerts à Saint-Brieuc. Les breton.nes poseront leurs valises…

+33 2 35 19 00 38 https://letetris.fr/

Le principe des soirée Bienvenue ? Faire découvrir une région française à travers sa musique et ses produits du terroir. En mai, le Tetris donne carte blanche à Bonjour Minuit, salle de concerts à Saint-Brieuc. Les breton.nes poseront leurs valises au Havre, avec à l’intérieur deux groupes locaux à découvrir et des spécialités locales à déguster.

> Dewaere – [Noise Punk]

Dewaere est un groupe de noise punk français, originaire de Saint-Brieuc et formé en 2017, avec à sa tête l’incroyable Maxwell Farrington, Julien Henry à la guitare, Marc Aumont à la basse & Franck Richard à la batterie. Leur album « Slot Logic » s’écoute comme on s’apprête à lancer sa première grenade : le cœur battant, prêt à bondir. Au printemps 2022, les bretons reviennent avec « What is pop music anyway ? », second disque qui promet des lives incandescents, rixes d’amour, embrassades pop et furies rock.

> SBRBS – [Rock]

Ces deux là ne viennent pas d’un lieu obscur, ni d’un lieu tout à fait ensoleillé. Ils auraient aimé grandir ailleurs et sûrement dans une autre décennie. Mais c’est peut être par ce constat insolent que SBRBS est devenu le plus british des groupes bretons. Comme un grand écart entre la banlieue et les beaux quartiers, leur musique se déploie entre l’impertinence du rock et l’élégance de la pop.

Apéro-Concert – Le mercredi 25 mai 2022 à 20h00 au Tetris.

Gratuit, entrée libre.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-02-11 par