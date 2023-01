Apéro concert ‘Babai Lugu’ Saint-Yzan-de-Soudiac, 25 février 2023, Saint-Yzan-de-Soudiac OT Latitude Nord Gironde Saint-Yzan-de-Soudiac.

Apéro concert ‘Babai Lugu’

Le Bourg-Salle des fêtes Saint-Yzan-de-Soudiac Gironde

2023-02-25 19:00:00 – 2023-02-25 21:00:00

Saint-Yzan-de-Soudiac

Gironde

Saint-Yzan-de-Soudiac

6 6 EUR Préparez-vous pour un voyage exotique lors de ce concert aux sons colorés malgaches de Babai Lugu.

Babai Lugu interpelle et nous attire dans son univers poétique avec douceur et force. Il émane de ses compositions une force magnétique qui invite à la contemplation et une légèreté qui pousse à l’errance, jusqu’à la danse. Trois voix s’entremêlent au son de la guitare, tissant un ensemble harmonique enveloppant porté par l’entrechoquement rythmé de percussions.

En quête d’une identité nouvelle, ce groupe métissé donne un autre souffle aux musiques ancestrales de Madagascar qu’il porte avec fraicheur. Leurs chansons révèlent une écriture imagée, libre et poétique mais elles sont surtout porteuses de messages positifs qui scrutent la mémoire et l’instant, en quête de ce qui peut résonner d’universel.

Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

Saint-Yzan-de-Soudiac

