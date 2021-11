Bolbec Médiathèque intercommunale de Bolbec Bolbec, Seine-Maritime Apéro concert avec le duo de jazz Franck et Juliette Médiathèque intercommunale de Bolbec Bolbec Catégories d’évènement: Bolbec

Apéro concert avec le duo de jazz Franck et Juliette

Médiathèque intercommunale de Bolbec, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

**Le duo jazz violon/guitare acoustique « Franck et Juliette » se réapproprie des standards de jazz variés de styles swing, bebop, manouche, bossa nova, mais aussi quelques airs de chanson française.** Venez écouter le duo jazz « _Franck et Juliette_ » autour d'un verre, dans une ambiance chaleureuse, détendue et conviviale. Voici un petit aperçu : [https://www.youtube.com/watch?v=Cq_EFMyGcoo](https://www.youtube.com/watch?v=Cq_EFMyGcoo) Le duo jazz violon/guitare acoustique « Franck et Juliette » se réapproprie des standards de jazz variés de styles swing, bebop, manouche, bossa nova, mais aussi quelques airs de chanson française.

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:30:00

