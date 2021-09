Noueilles Noueilles - 16 grand'rue Haute-Garonne, Noueilles Apéro-concert avec “Lauragais Friendly” dimanche 19 septembre Noueilles – 16 grand’rue Noueilles Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Noueilles

Apéro-concert avec “Lauragais Friendly” dimanche 19 septembre Noueilles – 16 grand’rue, 19 septembre 2021, Noueilles. Apéro-concert avec “Lauragais Friendly” dimanche 19 septembre

Noueilles – 16 grand’rue, le dimanche 19 septembre à 17:00

L’association “Lauragais Friendly” invite à un apéro-concert le dimanche 19 septembre à partir de 17 heures, au 16 Grand’Rue. Avec l’homme orchestre et bluesman, Sébastopol, à l’animation musicale, et boissons et restauration sur place (bières artisanales inside). Entrée libre, passe sanitaire requis.

Entrée libre

L’association “Lauragais Friendly” invite à un apéro-concert le dimanche19 septembre avec l’homme-orchestre et bluesman Sebastopol Noueilles – 16 grand’rue 16 grand rue – Noueilles Noueilles Village Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Noueilles Autres Lieu Noueilles - 16 grand'rue Adresse 16 grand rue - Noueilles Ville Noueilles lieuville Noueilles - 16 grand'rue Noueilles