Apéro-concert avec Kalarash Beaufort-Orbagna, 25 juin 2022, Beaufort-Orbagna.

Apéro-concert avec Kalarash Beaufort-Orbagna

2022-06-25 19:00:00 – 2022-06-25 21:00:00

Beaufort-Orbagna Jura Beaufort-Orbagna

Kalarash sous sa plus petite forme est un duo, qui a plus d’une corde à son arc : Agathe Llorca au violon et David Lefebvre à la guitare aiment faire découvrir leur univers éclectique et leurs « curiosités ».

De formation classique, ils s’en sont allés à la découverte des musiques populaires pour se frotter à tout (ou presque!) ce qui peut se jouer avec leurs instruments.

Le répertoire s’étend du classique aux musiques d’Europe de l’Est, des musiques traditionnelles américaines aux tarentelles italiennes, avec au passage des chansons en yiddish, en grec, en roumain, et même en français.

Le duo partage avec le public un moment musical audacieux qui emporte dans divers coins du monde. Ces deux-là feront certainement vibrer votre corde sensible !

Samedi 25 juin de 19h à 21h

Entrée libre

+33 3 84 48 06 04 https://www.lacaborde-jura.fr/fr/

Beaufort-Orbagna

