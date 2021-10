Apéro concert avec Jeko Pauillac, 4 décembre 2021, Pauillac.

Apéro concert avec Jeko 2021-12-04 – 2021-12-04 Les Tourelles 25 Rue Édouard de Pontet

Pauillac Gironde Pauillac

5 EUR Johann à la guitare, Mariana au chant et au violon, Erwan à la batterie et Caroline à la contrebasse vous invitent dans leur univers inspirés d’auteurs français actuels tels M, Debout sur le Zinc, Gaëtan Roussel, sans oublier des auteurs plus anciens comme Brel ou Gainsbourg.

+33 5 56 59 07 56

©F.FATIN

dernière mise à jour : 2021-09-28 par