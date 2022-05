Apéro-concert avec Eskape Beaufort-Orbagna, 16 juillet 2022, Beaufort-Orbagna.

Apéro-concert avec Eskape Beaufort-Orbagna

2022-07-16 – 2022-07-16

Beaufort-Orbagna Jura Beaufort-Orbagna

Eskape est un auteur-compositeur-interprète distillant une pop aux ambiances aériennes et mélancoliques.

Oscillant entre post-rock et balades folk, cette musique évoque des sonorités proches de Jeff Buckley, Sigur Ros, les premiers Radiohead ou encore Dominique A.

Déjà deux albums sont à son actif : Un premier E.P éponyme sorti en 2014 suivi d’un second en format L.P, Driving in the mist, sorti en Mai 2018.

Samedi 16 juillet de 19h à 21h

Entrée libre

+33 3 84 48 06 04 https://www.lacaborde-jura.fr/fr/

Eskape est un auteur-compositeur-interprète distillant une pop aux ambiances aériennes et mélancoliques.

Oscillant entre post-rock et balades folk, cette musique évoque des sonorités proches de Jeff Buckley, Sigur Ros, les premiers Radiohead ou encore Dominique A.

Déjà deux albums sont à son actif : Un premier E.P éponyme sorti en 2014 suivi d’un second en format L.P, Driving in the mist, sorti en Mai 2018.

Samedi 16 juillet de 19h à 21h

Entrée libre

Beaufort-Orbagna

dernière mise à jour : 2022-04-22 par