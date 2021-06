Noueilles Noueilles - 16 grand'rue Haute-Garonne, Noueilles Apéro concert avec En’Vatcheï Noueilles – 16 grand’rue Noueilles Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’association « Lauragais Friendly » invite à un apéro-concert le dimanche 4 juillet à partir de 17 heures, au 16 Grand’Rue. Avec le groupe « En’Vatcheï », quatuor de swing tsigane, à l’animation musicale et boissons et restauration sur place. Concert de 18 à 20 h. Entrée libre.

