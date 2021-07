Apéro-concert avec DUCKIES Beaufort-Orbagna, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Beaufort-Orbagna.

Apéro-concert avec DUCKIES 2021-07-17 19:00:00 – 2021-07-17 21:00:00

Beaufort-Orbagna Jura Beaufort-Orbagna

EUR 0 0 La Caborde devient cave à musique et accueille chaque samedi, un groupe pour un concert intimiste autour d’un verre de vin, histoire de bien débuter la soirée…

Duckies… Ces 4 musiciens vous proposent une musique au carrefour du Rockab’ et du Rythme and Blues ».

Avec des compositions ou des reprises, ils déploient sur scène une énergie incroyable. Ils vous feront danser au son des Jerry Lee Lewis, Ray Charles ou encore Elvis. »

+33 3 84 48 06 04 https://www.lacaborde-jura.fr/fr/

