Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna, Jura Apéro-concert avec CADENCE Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna Catégories d’évènement: Beaufort-Orbagna

Jura

Apéro-concert avec CADENCE Beaufort-Orbagna, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Beaufort-Orbagna. Apéro-concert avec CADENCE 2021-07-10 11:00:00 – 2021-07-10 21:00:00

Beaufort-Orbagna Jura Beaufort-Orbagna EUR 0 0 La Caborde devient cave à musique et accueille chaque samedi, un groupe pour un concert intimiste autour d’un verre de vin, histoire de bien débuter la soirée…

Cadence, c’est de la chanson française avec une pointe de jazz !!! Le répertoire oscille entre Camille, Zaz, Enzo enzo ou encore Gainsbourg, Mélodie Gardot ou Steacey Kent.

Le quartet vous fait découvrir ou redécouvrir des titres connus ou non des artistes français.

Une formation au grain sonore bien spécifique avec la voix chaude de Camille la chanteuse accompagnée de trois musiciens dont un batteur avec une batterie un peu spéciale…conçue uniquement de cajun !! un son unique à découvrir !!

+33 3 84 48 76 69 https://www.lacaborde-jura.fr/fr/

Cadence, c’est de la chanson française avec une pointe de jazz !!! Le répertoire oscille entre Camille, Zaz, Enzo enzo ou encore Gainsbourg, Mélodie Gardot ou Steacey Kent.

Le quartet vous fait découvrir ou redécouvrir des titres connus ou non des artistes français.

Une formation au grain sonore bien spécifique avec la voix chaude de Camille la chanteuse accompagnée de trois musiciens dont un batteur avec une batterie un peu spéciale…conçue uniquement de cajun !! un son unique à découvrir !!

Un répertoire qui swingue tout en revisitant la chanson française. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

