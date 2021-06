Sens Sens Sens, Yonne Apéro-concert au Parc du Moulin-à-Tan Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Apéro-concert au Parc du Moulin-à-Tan Sens, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Sens.

Sens Yonne Sens EUR Concert-apéro tiré du sac dans un parc de la ville. Un moment convivial et musical dans un cadre naturel à partager entre amis. Entrée libre. PROGRAMME :

JUILLET

• mercredi 7 juillet 2021 : Thérapie Blues (Rock-Blues)

• mercredi 14 juillet 2021 : Jimmy : (Pop / funk)

• mercredi 21 juillet 2021 : Victoria Thoizon (New Pop Rock)

• mercredi 28 juillet 2021 : Honey Fizz (Variétés Pop-folk / Jazzy)

AOÛT

• mercredi 4 août 2021 : Mlle Rebecca (Variétés françaises et internationales)

• mercredi 11 août 2021 : Adrien Marco Trio ( Jazz Manouche)

• mercredi 18 août 2021 : Soul Air : Soul (R&B / Reggae / Funk)

Détails Catégories d'évènement: Sens, Yonne