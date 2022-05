Apéro Concert au Parc du Boucheron Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l'Aiguille Catégories d’évènement: Bosmie-l'Aiguille

Haute-Vienne

Apéro Concert au Parc du Boucheron Bosmie-l’Aiguille, 28 mai 2022, Bosmie-l'Aiguille. Apéro Concert au Parc du Boucheron Bosmie-l’Aiguille

2022-05-28 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-28 23:00:00 23:00:00

Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne Bosmie-l’Aiguille Entrée libre. Apéro concert en extérieur organisé par l’association “l’Aiguillage”, samedi 28 mai à partir de 19h dans le parc de la mairie de Bosmie l’Aiguille.

Flamenco avec “Alma Flamenca” et Reggae avec “Undreads” sont au programme !

Repli à l’Orangerie en cas de pluie.

Buvette et restauration Food Trucks. Entrée libre. Bosmie-l’Aiguille

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bosmie-l'Aiguille, Haute-Vienne Autres Lieu Bosmie-l'Aiguille Adresse Ville Bosmie-l'Aiguille lieuville Bosmie-l'Aiguille

Apéro Concert au Parc du Boucheron Bosmie-l’Aiguille 2022-05-28 was last modified: by Apéro Concert au Parc du Boucheron Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l'Aiguille 28 mai 2022

Bosmie-l'Aiguille