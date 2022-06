Apéro-concert au Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac

Apéro-concert au Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac, 22 juillet 2022, . Apéro-concert au Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac

2022-07-22 19:00:00 – 2022-07-22 5 EUR En journée : 3 départ de visites guidées : démarrage de voitures, tracteurs, moteurs fixes à 11h, 15h et 16h30.

En soirée : animation musicale avec Joce

Restauration possible sur place. Le Musée du Patrimoine Agricole et Automobile de Salviac vous propose un apéro-concert animé par la chanteuse Joce.

Venez profiter de la journée dans ce lieu magique, vous serez impressionnés par la diversité et le nombre de pièces qui composent cette collection privée !

Benoit le Passionné et son équipe vous guideront à travers le temps et les traditions.

Restauration possible sur place.

