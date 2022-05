Apéro-concert au Limau Albas Albas Catégories d’évènement: 46140

Albas

Apéro-concert au Limau Albas, 2 juillet 2022, Albas. Apéro-concert au Limau Le Limau Le Bourg Albas

2022-07-02 12:30:00 12:30:00 – 2022-07-02 Le Limau Le Bourg

Albas 46140 Le Limau vous invite à découvrir le groupe des Chirping Crickets: Didier B. batterie/chœurs, Fred J. contrebasse/chœurs, Julien C. violon/mandoline/guitare, et Fafa guitare/chant.

Rock’n’roll électro acoustique teinté de country, folk et bluegrass De quoi bien vous faire bouger +33 5 65 35 32 69 Chirping Crickets

Le Limau Le Bourg Albas

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 46140, Albas Autres Lieu Albas Adresse Le Limau Le Bourg Ville Albas lieuville Le Limau Le Bourg Albas Departement 46140

Albas Albas 46140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albas/

Apéro-concert au Limau Albas 2022-07-02 was last modified: by Apéro-concert au Limau Albas Albas 2 juillet 2022 46140 Albas

Albas 46140