Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize Apéro-concert au lavoir de la Fontaine Boyer pour vous faire (re) découvrir ce lieu intimiste et plein de charme.

Lavoir de la Fontaine Boyer, rue des Lavandières à Coulonges sur l’Autize.

Concert de chansons françaises par Alain Châtaignier accompagné d’Alain Largeaud.

+33 5 49 06 10 72

Coulonges-sur-l’Autize

