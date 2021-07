Gaillac Gaillac Gaillac, Tarn Apéro-concert au Domaine Vayssette Gaillac Gaillac Catégories d’évènement: Gaillac

Apéro-concert au Domaine Vayssette 2021-07-13

Gaillac Tarn EUR 5 5 Venez le temps d’une soirée profiter des côteaux gaillacois pour écouter de la musique et déguster les vins du domaine.

Avec « Grattdelapatt ». Restauration sur place.

Places Assises. Sur réservation uniquement au 05 63 57 31 95. domaine.vayssette81@gmail.com +33 5 63 57 31 95 https://www.domaine-vayssette.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-19 par

