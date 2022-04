Apéro-Concert au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Catégories d’évènement: Lot

Apéro-Concert au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac, 26 juillet 2022

2022-07-26 19:00:00 – 2022-07-26

Saint-Paul-Flaugnac Lot 5 EUR 5 Mardi 26 juillet: Hologram, groupe de rock tarnais Mardi 2 août: Kash, groupe toulousain pop-rock Mardi 16 août: Les Charettes, groupe tarnais de reprises de chansons françaises Le Domaine viticole de Cauquelle, dans le vignoble des Coteaux du Quercy, vous invite à son apéro-concert animé par un groupe de rock. Venez profiter de soirées estivales en musique autour de tapas réalisés par Yannick et Émilie, de pâtisseries locales faites par Les Délices du Quercy Blanc, et des délicieuses glaces sur plancha faites par Be Goodie Ice ! +33 6 82 59 54 59 Mardi 26 juillet: Hologram, groupe de rock tarnais Mardi 2 août: Kash, groupe toulousain pop-rock Mardi 16 août: Les Charettes, groupe tarnais de reprises de chansons françaises Domaine de Cauquelle

