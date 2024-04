Apéro concert au Château Philippe le Hardi Santenay, jeudi 18 juillet 2024.

Apéro concert au Château Philippe le Hardi Santenay Côte-d’Or

Jeudi 30 mai (avec The Boys Friends) et Jeudi 18 juillet (avec Just 4 Cab), nous vous accueillons pour un concert au Château Philippe le Hardi à Santenay !

Restauration sur place par Gougère et Meurette, service des vins du domaine.

Plateforme de réservation bientôt mise en ligne, 20€ par personne.

Pour plus d’information, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre page internet. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 19:00:00

fin : 2024-07-18 22:30:00

1 rue du Château

Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté reception@philippelehardi.com

L’événement Apéro concert au Château Philippe le Hardi Santenay a été mis à jour le 2024-04-04 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne