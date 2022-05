Apéro concert au château Caillou Barsac Barsac Catégories d’évènement: Barsac

Barsac Gironde Concert de Alyx Dro (Rockabilly)

Restauration sur place sous forme de tapas & ardoises

Jeux à disposition pour les enfants (ping pong, molkky, jeux de société, dessins, ballons)

Ambiance conviviale et familiale, sous forme de guinguette chateau caillou

Barsac

