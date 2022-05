Apéro Concert – Anatole Jazz Band Parc du haut-fourneau U4 Uckange Catégories d’évènement: Moselle

Parc du haut-fourneau U4, le samedi 4 juin à 19:00

Basé à Thionville, l ’Anatole Jazz Band est un groupe de 4 musiciens passionnés par le swing, du contemporain en passant par le latin et le be-bop, qui explorent toutes les formes de jazz. En partenariat avec le Festival JazzPote. Et aussi : Découvrez l’histoire de ce lieu symbolique avec une visite guidée à 21h. Jauge très limitée, réservation sur place le jour même. Tarif unique 6€ Buvette et petite restauration. Concert en plein air Anatole Jazz Band Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle

2022-06-04T19:00:00 2022-06-04T20:30:00

