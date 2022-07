Apéro concert à l’Auberg’in La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès Catégories d’évènement: Aveyron

Aveyron La Salvetat-Peyralès Aveyron 3 EUR l’Auberg’In ! le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Après une résidence chez nous de quelques jours au mois d’avril, nous les accueillons pour un Apéro-concert, à partir de 18h. Venez en profiter sur la terrasse de l’Auberg’IN, autour d’un verre, d’une assiette de charcuterie/fromage, d’une glace…

Prix d’entrée : 3 euros, réservation conseillée, service au bar uniquement. Rappels pour les apéro-concert en extérieur : Nos apéro-concert se déroulent sur la terrasse, service uniquement au bar. Vous pouvez consommer toutes nos boissons mais pour les alcools forts il faut commander à manger en même temps car nous ne possédons pas la licence 4. Nous proposons aussi du snacking (planches charcuterie/fromage), dessert maison, glaces pour ceux qui voudraient grignoter en musique. Les concerts débutent vers 18h

