APÉRO CONCERT À LA MÉNITRÉ La Ménitré, 10 juin 2022, La Ménitré.

2022-06-10 – 2022-06-10

La Ménitré Maine-et-Loire

1ère partie avec l’école de musique Baugeois-vallée et son ensemble de percussion, suivi du groupe Djusu, le trio nantais explosif souffle une fusion rare et insolite de chants en Attié (Abidjan) et Malinké (Afrique de l’Ouest), de riffs de guitare puissants, soutenus par un groove imparable d’instruments africains. En Malinké, DJUSU veut dire le cœur.

L’organe où siègent les émotions, les passions, la volonté et la mémoire.

