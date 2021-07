APÉRO-CONCERT À BOURGNEUF-EN-MAUGES Mauges-sur-Loire, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Mauges-sur-Loire. APÉRO-CONCERT À BOURGNEUF-EN-MAUGES 2021-07-22 – 2021-07-22 Espace Les 3 Jardins BOURGNEUF-EN-MAUGES

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire 18h – Scène ouverte

Venez tourner la manivelle et pousser la chansonnette avec l’”Orgu’à Lulu” ! 19h – Les Épines de Mimi Rose

De la gouaille et des rythmes festifs, un mélange de styles dérivant du jazz manouche au swing reggae. Laissez-vous piquer par “Les épines de Mimi Rose !“ 20h30 – Madame Oscar

Les Chalonnais et Macairois de Madame Oscar s'amusent en musique dans un univers poético rock.

