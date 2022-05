Apéro concert

Apéro concert, 23 juillet 2022, . Apéro concert

2022-07-23 19:00:00 – 2022-07-23 21:00:00 Concert au kiosque dans les jardins de la mairie

Groupe BLACK DUCK Concert au kiosque dans les jardins de la mairie

Groupe BLACK DUCK Concert au kiosque dans les jardins de la mairie

Groupe BLACK DUCK dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville