2022-07-08 18:30:00 – 2022-07-08 20:30:00 La Médiathèque du Val d'Argent vous propose un apéro concert le Vendredi 8 Juillet à 18h30 au Parc de la Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines. Avec the Chum's, groupe de musique irlandaise. Pique-nique tiré du sac ou petite restauration possible sur place proposée par le Refuge du Colibri. Tout public. Durée : 2h. Gratuit, sur inscription au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com

