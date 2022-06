Apéro Concert

Apéro Concert, 11 juin 2022, . Apéro Concert

2022-06-11 – 2022-06-11 La Commission Culture de la Commune de Brinon-sur-Sauldre organise un apéro concert dans la cour de l’école élémentaire. Brinon dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville