Participez à l’apéro climat organisé par la mairie de Paris centre et partagez vos idées pour le climat dans le cadre de la concertation ! Rendez-vous à 18h le 14 décembre à la mairie Paris centre Venez en apprendre plus sur ce qui est fait par la Ville de Paris en matière de transition écologique et échangez vos idées pour le climat dans un cadre décontracté en compagnie de l’adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l’eau et de l’énergie, Dan Lert. Mairie Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 Paris Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/participez-a-la-concertation-sur-la-revision-du-plan-climat-parisien-22444 https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/participez-a-la-concertation-sur-la-revision-du-plan-climat-parisien-22444

