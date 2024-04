apéro citoyen Larbey Larbey, jeudi 11 avril 2024.

apéro citoyen Larbey Larbey Landes

Faites pousser des fermes avec Terre de Liens !

Rencontre avec les acteurs qui préservent les terres agricoles et aident les agriculteurs à s’installer.

Venez discuter avec l’ADEAR et Terre de Liens dans un espace convivial et chaleureux.

Pour l’occasion, le café Boissec accueille une exposition photographique « La voix du collectif, l’Agriculture sous un nouvel angle » proposé par l’association Paroles de Paysans 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:00:00

fin : 2024-04-11 21:00:00

Larbey Café Boissec

Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine anne.leloup@adear40.fr

