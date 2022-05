Apéro casse-croute au coucher de soleil Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: 65400

Arrens-Marsous

Apéro casse-croute au coucher de soleil Arrens-Marsous, 4 juillet 2022, Arrens-Marsous. Apéro casse-croute au coucher de soleil Col de Couraduque- Rdv parking bas ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

2022-07-04 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-29 22:30:00 22:30:00 Col de Couraduque- Rdv parking bas ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 28 EUR Max 12 personnes, inclus le casse-croute. A pas feutrés, direction le Soum de Berducou et son panorama 360° plein les mirettes ! Une

vue depuis le Pic du Midi de Bigorre jusqu’aux sommets du Béarn. Là-haut, un casse-croute

gourmand et local vous y attend ! Max 12 personnes, inclus le casse-croute. Col de Couraduque- Rdv parking bas ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 65400, Arrens-Marsous Autres Lieu Arrens-Marsous Adresse Col de Couraduque- Rdv parking bas ARRENS-MARSOUS Ville Arrens-Marsous lieuville Col de Couraduque- Rdv parking bas ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Departement 65400

Arrens-Marsous Arrens-Marsous 65400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arrens-marsous/

Apéro casse-croute au coucher de soleil Arrens-Marsous 2022-07-04 was last modified: by Apéro casse-croute au coucher de soleil Arrens-Marsous Arrens-Marsous 4 juillet 2022 65400 Arrens-Marsous

Arrens-Marsous 65400