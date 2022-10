APÉRO CABOTIN – SIMON BRUNEL, 6 novembre 2022, .

APÉRO CABOTIN – SIMON BRUNEL



2022-11-06 – 2022-11-06

​Simon Brunel est un multi-instrumentiste qui se produit entre Nantes et Londres.

En 2020, il développe son projet solo entre diverses esthétiques musicales. Ce projet est le fruit de trois ans de gestation durant son diplôme de Pop Music à la Goldsmiths University de Londres (James Blake, Gorillaz). Il y ajoute son expérience de percussionniste classique et de batteur de jazz dans un style Pop, Électronique, avec des influences jazz et classique-contemporain sous jacentes.

En 2021, il sort un premier EP de cinq titres appelé Between the Lines, qui dépeint un univers immersif et intimiste, structuré en pièces piano-voix, où s’entremêlent des enregistrements de la nature, des villes, et des éléments de conception sonore.

Depuis 2021, il développe son live solo, creusant cette relation entre nature et technologie, entre musique acoustique, electronique, electro-acoustique.

