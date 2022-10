APÉRO CABOTIN – KOKOPELI

APÉRO CABOTIN – KOKOPELI, 9 octobre 2022, . APÉRO CABOTIN – KOKOPELI



2022-10-09 – 2022-10-09 ​Les deux chanteuses-cousines nous transportent avec douceur dans leur univers indie-pop teinté de folk, mais aussi de trip-hop et de world music. Leurs magnifiques voix entrent parfaitement en harmonie avec leurs arrangements finement ciselés. Entre douce fiction et poésie intime, leur jolie galaxie n’est pas sans rappeler The Do, Alice Phoebe Lou ou bien encore SoKo. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville