Apero Business de Polygone Coaching 6e édition Le Gatsby Aix Aix-en-Provence, mercredi 7 février 2024.

Apéro business, une soirée réseautage conviviale pour présenter votre activité et passer une soirée agréable.

Venez réseauter et présenter votre activité lors d’un afterwork convivial organisé par Polygone Coaching. Prenez vos cartes de visite, votre meilleur sourire et préparez votre pitch de 30 secondes !



Au programme :

19h Accueil des participants

19h45 :

– Présentations de Polygone coaching et de sa nouvelle offre découverte irrésistible incluant MaxiGO le coaching par l’automobile ????????

– Présentation des participants (30sec. max/personne)

20h30 Echanges conviviaux entre les participants et dégustations



Parking facile et gratuit sur place .

Le Gatsby Aix 420 route du Puy Sainte Réparade

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur stephane@polygonecoaching.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 19:00:00

fin : 2024-02-07 23:00:00



