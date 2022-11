APÉRO BUSINESS Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

APÉRO BUSINESS Chamonix-Mont-Blanc, 24 novembre 2022, Chamonix-Mont-Blanc. APÉRO BUSINESS

145 avenue de l’aiguille du midi Hôtel Morgane Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Hôtel Morgane 145 avenue de l’aiguille du midi

2022-11-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-11-24 23:30:00 23:30:00

Hôtel Morgane 145 avenue de l’aiguille du midi

Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Invitation à tous les créateurs d’entreprise, entrepreneurs déjà en place à venir créer du lien. Une conférence gratuite sera animée par Frédéric Turbat Fiscaliste, il sera là pour répondre à toutes tes questions et après apéro réseautage. +33 7 71 68 46 61 http://www.chamaddict.com/ Hôtel Morgane 145 avenue de l’aiguille du midi Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-11-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc - source : Apidae TourismeOffice de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc - source : Apidae TourismeHôtel Morgane 145 avenue de l'aiguille du midi Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Hôtel Morgane 145 avenue de l'aiguille du midi Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

APÉRO BUSINESS Chamonix-Mont-Blanc 2022-11-24 was last modified: by APÉRO BUSINESS Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 24 novembre 2022 145 avenue de l'aiguille du midi Hôtel Morgane Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie