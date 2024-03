APÉRO BURLESQUE Montpellier, dimanche 7 avril 2024.

APÉRO BURLESQUE Montpellier Hérault

Le dimanche 07 avril, Boardwalk Factory vous invite à son Apéro Burlesque.

C’est un cocktail de performances et de solidarité qui vous attend soutenez nos artistes, détendez-vous autour d’un verre avec vos ami.e.s et profitez de l’ambiance des cabarets burlesques !

Une touche de rétro et une dose de modernité pour un dimanche soir tout en folie, en compagnie de Coney Bow, Cheeky Bibi et leurs invité.e.s!

Rejoignez-nous, nous avons beaucoup de choses à vous montrer et peu de temps pour tout révéler !

►Sortie au chapeau pour soutenir les artistes

►Prix conseillé 7 euros (minimum) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 19:00:00

fin : 2024-04-07 23:00:00

1 Rue des Deux Ponts

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement APÉRO BURLESQUE Montpellier a été mis à jour le 2024-03-25 par OT MONTPELLIER