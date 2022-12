Apéro/Burger chez les Tontons Bikers Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’évènement: Loiret

Sainte-Geneviève-des-Bois

Apéro/Burger chez les Tontons Bikers Sainte-Geneviève-des-Bois, 13 janvier 2023, Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois. Apéro/Burger chez les Tontons Bikers Route de la Distillerie Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

2023-01-13 20:00:00 – 2023-01-13 Sainte-Geneviève-des-Bois

Loiret Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret Apéro/Burger – On vous attend pour notre première garde de l’année ! On espère vous voir nombreux ! au local route de la Distillerie. Ouvert à tous le monde ! Apéro/Burger chez les Tontons Bikers mdmartin@orange.fr +33 6 23 50 72 57 Pixabay

Sainte-Geneviève-des-Bois

dernière mise à jour : 2022-12-23 par OT GATINAIS SUD

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Sainte-Geneviève-des-Bois Autres Lieu Sainte-Geneviève-des-Bois Adresse Route de la Distillerie Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret Ville Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois lieuville Sainte-Geneviève-des-Bois Departement Loiret

Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-genevieve-des-bois-sainte-genevieve-des-bois/

Apéro/Burger chez les Tontons Bikers Sainte-Geneviève-des-Bois 2023-01-13 was last modified: by Apéro/Burger chez les Tontons Bikers Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 13 janvier 2023 Loiret Route de la Distillerie Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois, Loiret

Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret