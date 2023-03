Apéro Bulles Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’Évènement: Nogent-sur-Oise

Oise Nogent-sur-Oise . Les Amis de Bulles et Crayons proposent, chaque 1er vendredi du mois, un moment convivial pendant lequel chacun échange autour de lectures BD et Mangas. Vous pouvez apporter vos coups de coeur ou simplement venir pour écouter et découvrir. Attention, cette animation se passe dans différents lieux d’un mois à l’autre (médiathèque A.Chanut de Creil, bibliothèque de Gouvieux ou Médiathèque de Nogent-sur-Oise). Gratuit +33 3 44 66 60 44 https://www.nogentsuroise.fr/agenda/652-apero-bulles?date=2022-03-04-18-00 Ville de Nogent-sur-Oise

