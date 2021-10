Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Apéro Bulles Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Apéro Bulles Mardi 9 novembre à 18 h durée 2h /dès 14 ans Rendez-vous spécial pour les lecteurs de bandes dessinées. En quelques mots, venez partager une BD . Et découvrez les choix des autres lecteurs. En présence de notre libraire préféré, William, de Page 58.

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

Recontre autour de vos bds préférées ! Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2021-11-09T18:00:00 2021-11-09T21:00:00

