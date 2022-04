Apéro Bulles à Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise, 4 mars 2022, Nogent-sur-Oise.

Apéro Bulles à Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise

2022-03-04 – 2022-03-04

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise

Les Amis de Bulles et Crayons proposent, chaque 1er vendredi du mois, un moment convivial pendant lequel chacun échange autour de lectures BD et Mangas. Vous pouvez apporter vos coups de coeur ou simplement venir pour écouter et découvrir.

Attention, cette animation se passe dans différents lieux d’un mois à l’autre (médiathèque A.Chanut de Creil, bibliothèque de Gouvieux ou Médiathèque de Nogent-sur-Oise).

Gratuit

Passe vaccinal obligatoire dès 16 ans. Passe sanitaire pour les 12-15 ans.

+33 3 44 66 60 44 https://www.nogentsuroise.fr/agenda/652-apero-bulles?date=2022-03-04-18-00

ville de Nogent-sur-oise

Nogent-sur-Oise

dernière mise à jour : 2022-02-25 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise