L’Étiquette, le samedi 8 janvier 2022 à 18:30

Trois maisons d’édition ([**Les Cosaques des Frontières**](https://lescosaquesdesfrontieres.com), la revue [**Graminées**](https://lite.qwant.com/?q=revue+gramin%C3%A9es), [**Lunatique**](https://www.editions-lunatique.com)) ouvrent le débat sur le travail de la matière littéraire. Éditer, c’est quoi ? Quelle est l’idée ? Quelles sont les motivations ? Quels sont les moyens, aussi ? Autant de questions, et bien d’autres encore, qui naîtront des échanges, auxquelles tout le monde sera invité à répondre autour d’un verre de vin bio. Avec Yan Kouton ([**Les Cosaques des Frontières**](https://lescosaquesdesfrontieres.com)) Nathalie Tournillon et Ève Vila (la revue [**Graminées**](https://lite.qwant.com/?q=revue+gramin%C3%A9es)) Pascale Goze ([**Lunatique**](https://www.editions-lunatique.com) & [**Le Cafard hérétique**](https://www.editions-lunatique.com/le-cafard-heretique)) Seront également présents [**Charlotte Monégier**](https://www.editions-lunatique.com/charlotte-mongier) (pour parler de [_**Petite Fille**_](https://www.editions-lunatique.com/petite-fille) et du [_**Petit Peuple des nuages**_](https://www.editions-lunatique.com/le-petit-peuple-des-nuages)), [**Cyrille Latour**](https://www.editions-lunatique.com/cyrille-latour) (pour présenter [_**Mes Deuzéleu**_](https://www.editions-lunatique.com/mes-deuzeleu)), [**Olivier Hervé**](https://www.editions-lunatique.com/olivier-herve) (pour évoquer ses [**Pédalées**](https://www.editions-lunatique.com/p%C3%A9dal%C3%A9es)), ainsi que de nombreux contributeurs du [_**Cafard hérétique**_](https://www.editions-lunatique.com/le-cafard-heretique). Ambiance joyeuse (voire chahuteuse) garantie ! On lit, on rit, on vit… c’est le miracle de la littérature. Rendez-vous à [**L’Étiquette**](https://letiquetteparis.fr), cave à vin bio, **le samedi 8 janvier, à partir de 18h30.**

Entrée libre, consommation à commander

Du bon vin, des bons bouquins, et plein d’écrivains L’Étiquette 10 rue Jean Du Bellay, île Saint-Louis, 75004 Paris Paris Quartier Les Îles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T18:30:00 2022-01-08T22:00:00

