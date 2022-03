Apéro-Bœuf Théâtre de Verdure,Aime-la-Plagne (73)

Apéro-Bœuf Théâtre de Verdure,Aime-la-Plagne (73), 7 mai 2022, . Apéro-Bœuf

Théâtre de Verdure, Aime-la-Plagne (73), le samedi 7 mai à 17:00

Rendez-vous à partir de 17h avec son(ses) instrument(s) et sa boisson préférée pour la buvette partagée.Repli salle Cerutti en cas de pluie. + Stage de danses du Poitou animé par Christian Pacher de 14h à 17h + Le Grand Bal animé par le Duo Pacher-Roblin et Elesen à partir de 21h Infos sur le site de Folkmiouse : [www.folkmiouse.org](http://www.folkmiouse.org) Inscription au stage par mail (contact@folkmiouse.org) ou par téléphone au 04 79 09 78 71. Stage : 15€ / adhérents 10€ Stage + bal : 20€ / adhérents 15€ Bal : 12€ / adhérents 10€ *source : événement [Apéro-Bœuf](https://agendatrad.org/e/35982) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

organisé par Folkmiouse Théâtre de Verdure,Aime-la-Plagne (73) 1070, Avenue de la Tarentaise Théâtre de Verdure, 73210 Aime-la-Plagne, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T17:00:00 2022-05-07T19:00:00

Détails Autres Lieu Théâtre de Verdure,Aime-la-Plagne (73) Adresse 1070, Avenue de la Tarentaise Théâtre de Verdure, 73210 Aime-la-Plagne, France lieuville Théâtre de Verdure,Aime-la-Plagne (73)

Théâtre de Verdure,Aime-la-Plagne (73) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//