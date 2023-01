Apéro blind-test – Vermenton Vermenton Vermenton Vermenton Catégories d’Évènement: Vermenton

Yonne

Apéro blind-test – Vermenton Vermenton, 28 janvier 2023, Vermenton Vermenton. Apéro blind-test – Vermenton Salle des Fêtes Vermenton Yonne

2023-01-28 – 2023-01-28 Vermenton

Yonne Vermenton Apéro blind-test pour petits et grands à la Salle des Fêtes Vermenton le Samedi 28 Janvier à partir de 18h. Planches apéro à réserver avant le 20 janvier. Infos et réservations au 06 31 58 43 63 ou 06 07 91 84 62. recre.vermentonnaise@gmail.com Vermenton

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Vermenton, Yonne Autres Lieu Vermenton Adresse Salle des Fêtes Vermenton Yonne Ville Vermenton Vermenton lieuville Vermenton Departement Yonne

Vermenton Vermenton Vermenton Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vermenton-vermenton/

Apéro blind-test – Vermenton Vermenton 2023-01-28 was last modified: by Apéro blind-test – Vermenton Vermenton Vermenton 28 janvier 2023 Salle des Fêtes Vermenton Yonne Vermenton Vermenton Yonne Yonne

Vermenton Vermenton Yonne