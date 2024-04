Apéro Blind Test Salle Roger Ollivier Plérin, samedi 1 juin 2024.

Apéro Blind Test Salle Roger Ollivier Plérin Côtes-d’Armor

Une soirée familiale et conviviale ouvert à tous.

Venez relever le défis du Blind Test, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Tous les bénéfices de cet évènement est au profit de tous les enfants et permet de financer un budget pour accompagner des initiatives pédagogiques comme des sorties scolaires.

N’oubliez pas de précommander des planches apéro ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 19:00:00

fin : 2024-06-01 22:00:00

Salle Roger Ollivier Rue du Stade

Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne apae.hareldelanoe.22190@gmail.com

