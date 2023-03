APÉRO BLIND TEST AU PAPAR HASARD Arzviller Arzviller Catégories d’Évènement: Arzviller

Moselle

APÉRO BLIND TEST AU PAPAR HASARD, 16 mars 2023, Arzviller

2023-03-16 18:00:00

Moselle Arzviller Je suis… je suis….. un apéro blind test, devinez la chanson ! Certain-e-s d’entre vous ont déjà vécu ces moments anthologiques du Papar Hasard… Venez prendre un apéro musical après le boulot, on va parcourir les décennies, les séries, les génériques, tout le monde aura sa chance ! On va surtout s’amuser et se détendre ! Le bar sera ouvert dès 18h pour vous accueillir – pas de restauration le soir. paparhasard@gmail.com +33 7 67 43 96 61 https://www.paparhasard.com/ Arzviller

