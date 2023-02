Apéro Blabla et balade contée La Caravelle Marcheprime Marcheprime Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde Marcheprime EUR La Compagnie des Figures et La Caravelle vous invitent aux Apéro Blabla et balade contée: lors d’un moment convivial, venez prendre un verre et partager des anecdotes sur Marcheprime. Rendez-vous pour 3 temps de rencontre « apéro-blabla » et une balade contée : l’occasion de partager nos potins, nos souvenirs, nos connaissances sur la ville de Marcheprime autour d’un verre !

– Apéro blabla 1 : Partage d’anecdotes ! – le 20 février de 18h à 20h

– Apéro blabla 2 : De l’anecdote au récit, nous transformons ensemble vos anecdotes en histoire à raconter – le 27 février de 18h à 20h

– Apéro blabla 3 : Envie de savoir raconter de belles histoires ? Nous vous donnons les clés pour captiver votre auditoire ! – le 6 mars de 18h à 20h

– Goûter-Balade contée : Partons en balade dans Marcheprime au fil des histoires que vous nous aurez racontées – le 11 mars de 14h à 17h

