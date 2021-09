Aucun Aucun Aucun, Hautes-Pyrénées Apéro Belote et jeux de cartes Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

Apéro Belote et jeux de cartes Aucun, 14 septembre 2021, Aucun. Apéro Belote et jeux de cartes 2021-09-14 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-14 20:30:00 20:30:00 AUCUN 21 route d’Azun

Aucun Hautes-Pyrénées Aucun Hautes-Pyrénées Novice ou grand joueur ? On vous attend pour des parties de

belotes et autres jeux de cartes endiablés ! Venez avec votre jeu

et votre bonne humeur. +33 7 83 52 26 93 dernière mise à jour : 2021-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65 CDT65CDT65

