Apéro BD : des bulles à partager Bar du Grand Logis,Bruz Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Apéro BD : des bulles à partager Bar du Grand Logis,Bruz, 26 avril 2022, Bruz. Apéro BD : des bulles à partager

Bar du Grand Logis, Bruz, le mardi 26 avril à 18:30

L’Apéro BD, c’est trois fois par an à la médiathèque pour échanger nos coups de cœur et donner des idées de lecture à tous, connaisseurs ou découvreurs du domaine. Venez avec vos coups de coeur et échangeons nos idées de lecture en toute convivialité !

Gratuit, inscription conseillée

Les collections de la médiathèque se sont enrichies de nouvelles BD depuis le début de l’année. Nous aurons le plaisir de vous en présenter de différents styles ou genres et de sujets variés. Bar du Grand Logis,Bruz 10 avenue du général de Gaulle Bruz Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T18:30:00 2022-04-26T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bar du Grand Logis,Bruz Adresse 10 avenue du général de Gaulle Ville Bruz lieuville Bar du Grand Logis,Bruz Bruz Departement Ille-et-Vilaine

Bar du Grand Logis,Bruz Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

Apéro BD : des bulles à partager Bar du Grand Logis,Bruz 2022-04-26 was last modified: by Apéro BD : des bulles à partager Bar du Grand Logis,Bruz Bar du Grand Logis,Bruz 26 avril 2022 Bar du Grand Logis Bruz Bruz Bruz

Bruz Ille-et-Vilaine